В результате пожара погибли два человека.

На пожаре в Ростовской области спасли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Верхнетемерницком. В четырехэтажном доме загорелась квартира. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 70 жильцов. В результате пожара погибли два человека.

Площадь огня составила 250 квадратных метров. В его тушении участвовали 59 специалистов и 19 единиц техники. Обстоятельства произошедшего установят дознаватели ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Омске потушили пожар в тире.

Видео: МЧС России