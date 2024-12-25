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На пожаре в Ростовской области спасли четыре человека

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В результате пожара погибли два человека.

На пожаре в Ростовской области спасли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Верхнетемерницком. В четырехэтажном доме загорелась квартира. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 70 жильцов. В результате пожара погибли два человека.

Площадь огня составила 250 квадратных метров. В его тушении участвовали 59 специалистов и 19 единиц техники. Обстоятельства произошедшего установят дознаватели ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Омске потушили пожар в тире.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, мчс россии, пожар, ростовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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