Около 100 литров крови пожертвовали петербуржцы больницам

Акция проходила 17 сентября, участие в ней приняли 213 человек.

В шести пунктах переливания крови в сентябре прошла акция Фонда доноров, во время нее петербуржцы не только сдали кровь и ее компоненты, но и вступили в Регистр доноров костного мозга. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Акция проходила 17 сентября, участие в ней приняли 213 человек. Благодаря им донорская копилка пополнилась 95,8 литра крови. Регистр потенциальных доноров костного мозга расширился на 39 человек.

На акцию пришли студенты ИТМО, СПбПУ, СПбГУ, Колледжа метрополитена, студенты университета имени Мечникова и другие.



Также кровь сдали чиновники. Это сотрудники КГИОП. В том числе глава комитета Денис Беляев вновь стал донором в Первом медицинском университете.

В прошлом году влюбленные доноры побили рекорд по сдаче крови.

Фото: Piter.TV