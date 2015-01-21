Оклеветанная родителями воспитанника сотрудница детсада защитила в суде свою честь

Родители, оказавшиеся соседями женщины, назвали ее пьяницей и дебоширкой.

Ленинский районный суд Петербурга вынес решение по иску сотрудницы детского сада Юлии Пшеницыной к матери одного из воспитанников Мамире Ташходжаевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, инстанция встала на сторону работницы садика.

Как выяснилось, помощница воспитателя ГБОУ прогимназии "Радуга" №624 Адмиралтейского района со своей семьей и семья ребенка, который ходит в этот садик, живут в одном доме. Со слов женщины, вечером 6 декабря прошлого года в ее дверь постучали, на вопрос "кто там" последовал крик "Сосед, быстро открыла!". Кричащим оказался муж ответчицы. Пшеницына пригрозила дебоширу полицией, на что муж ответчицы заявил : "Вызывай кого хочешь!", а уже днем позже в детском чате группы появилось неприятное сообщение от самой ответчицы.

Уважаемые родители, у вас работает Пшеницына Юлия Викторовна, мы пока в больнице лежим с ребенком, она нашу коляску выкинула на улицу, которая стоит в парадной и еще одну коляску перевернула вверх тормашками. Мой муж, возвращаясь домой с работы, постучал к ней, а она пьяная в ж*пу. Как она может работать помощником воспитателя! Я собираюсь подать на нее в суд. Заявление мы уже написали. Я думаю, что нормальный человек так сделать не может, может у нее с психикой не все в порядке?" говорилось в сообщении

Порочащее сообщение помощнице воспитателя показали ее коллеги, женщине, сгорающей от неловкости, пришлось объяснять, что ситуация неправдива. Пшеницына призналась, что была готова уволиться со стыда, и просила суд признать распространенные сведения порочащими ее честь и достоинство. Суд частично удовлетворил ее требования, признав ложными сообщение о пьянстве сотрудницы детсада. Кроме того, суд обязал мать воспитанника опровергнуть собственное сообщение путем публикации в чате нового сообщения-опровержения с объяснением ситуации. Таходжаева заявила, что написала то сообщение в ответ за угрозу полицией ее мужу.

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Фото: Piter.TV