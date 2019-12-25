Охранник рассказал, как нашел пьяного мужчину с топором на территории петербургской школы

Мужчине понадобилась помощь медиков.

Утром во вторник, 18 февраля, с территории школы № 485 в Петербурге вывели пьяного мужчину с топором. "Невские Новости" узнали у охранника детали происшествия.

Охранник увидел мужчину в полусидячем положении, тогда он разбудил его и попросил покинуть территорию учебного заведения. Мужчина стал медленно собираться, поэтому пришлось вызвать полицию. Оказалось, что у незнакомца была больная нога, полицейским пришлось вызвать скорую, на которой он и уехал.

Охранник отметил, что мужчина не махал топором и никому не угрожал.

Ранее охранника "Ашана" обвинили в избиении школьника.

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