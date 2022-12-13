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На участке КАД между проспектами Культуры и Энгельса на неделю перекроют одну полосу
Сегодня, 10:56
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На участке КАД между проспектами Культуры и Энгельса на неделю перекроют одну полосу

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По второй и третьей полосам движение будет осуществляться с учётом ограничения скоростного режима до 50 км/ч.

В период с 4 по 10 июня на внешнем кольце введут новые ограничения движения, которые затронут участок между развязками с проспектами Культуры и Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, на неделю для автотранспорта на указанном участке будет перекрыта первая  полоса. По второй и третьей полосам движение будет осуществляться с учётом ограничения скоростного режима до 50 км/ч.

Ограничения будут введены для ликвидации колейности покрытия проезжей части КАД.

Ранее мы сообщили о том, что на содержание участка КАД намерены выделить почти 1,6 млрд рублей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: санкт-петербург, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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