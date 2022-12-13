На участке КАД между проспектами Культуры и Энгельса на неделю перекроют одну полосу

В период с 4 по 10 июня на внешнем кольце введут новые ограничения движения, которые затронут участок между развязками с проспектами Культуры и Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Так, на неделю для автотранспорта на указанном участке будет перекрыта первая полоса. По второй и третьей полосам движение будет осуществляться с учётом ограничения скоростного режима до 50 км/ч.
Ограничения будут введены для ликвидации колейности покрытия проезжей части КАД.
Ранее мы сообщили о том, что на содержание участка КАД намерены выделить почти 1,6 млрд рублей.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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