На содержание участка КАД намерены выделить почти 1,6 млрд рублей

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 13 июня.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" открыло приём заявок на участие в тендере по содержанию участка КАД с 0,4 км по 115,6 км. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 1,572 млрд рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит поработать на гидроботанических площадках, а также выполнить содержание и актуализацию геоинформационных систем, в том числе вести счёт ДТП, обновлять перечни ограничения дорожного движения и заниматься аэрофотосъемкой. Кроме того, вместе с Невско-Ладожским бассейным водным управлением будет вестись и экологический мониторинг. Затем исполнитель устранит ямы, займётся содержанием водосборных лотков, уходом за шумозащитными экранами, заменой поврежденных ограждений. Все перечисленные работы нужно провести с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 13 июня.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV