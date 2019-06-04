В центре Петербурга ограничат движения на время закрытия мотосезона

Машины не смогут проехать по улицам Василеостровского и Петроградского районов.

В субботу, 30 сентября, несколько улиц в центре Северной столицы будут недоступны для проезда на время закрытия мотосезона, в честь которого состоится фестиваль "#мотоГТО". Об этом информирует пресс-служба городского комтранса.

Машины не смогут проехать по улицам Василеостровского и Петроградского районов. В частности, с 15:50 до 17:00 будет сужен проезд по улице Куйбышева на пересечении с Каменноостровским проспектом. Также временно перекроют Биржевой мост, Кронверкскую набережную, проспект Добролюбова, Каменноостровский мост и участок Каменноостровского проспекта от 2-й Березовой аллеи до Каменноостровского моста и от Песочной набережной до улицы Куйбышева. Наконец, автомобилистам будет нельзя заезжать на Велосипедную и Теннисную аллеи.

Ранее мы сообщили о том, что несколько улиц в Василеостровском районе перекроют 30 сентября из-за киносъёмок.

Фото: Комтранс Петербурга