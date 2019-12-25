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Несколько улиц в Василеостровском районе перекроют 30 сентября из-за киносъёмок
Сегодня, 14:05
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Несколько улиц в Василеостровском районе перекроют 30 сентября из-за киносъёмок

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Также будет действовать запрет на остановку.

В предстоящую субботу, 30 сентября, в Василеостровском районе Петербурга введут ограничения движения в связи с проведением съёмок художественного фильма "Алекс Лютый 3. Дело Сирот". Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Так, в период с 00:00 до 23:59 нельзя будет оставлять машину на Биржевой площади, а также Тифлисской улице в Тифлисском переулке, на нечётной стороне Менделеевской линии от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и в Биржевом проезде от дома №6 до Менделеевской линии. По тем же адресам, кроме последнего, с 6:00 до 23:59 ограничат движения транспорта. В этот же промежуток времени, но не более чем на 15 минут, будут перекрывать Биржевой проезд от дома №6 до Менделеевской линии.

Подробные схемы движения представлены на сайте комтранса.

Ранее мы сообщили о том, что месяц назад движение в центре Петербурга ограничивали из-за съёмок фильмов "Онегин" и "Чистые.

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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