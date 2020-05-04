В выходные движение в центре Петербурга ограничат из-за съёмок фильмов "Онегин" и "Чистые"

Также будет действовать заперт на остановку транспорта.

В предстоящие выходные, 23 и 24 сентября, в центре Северной столицы пройдут киносъёмки фильмов "Чистые" и "Онегин". На отдельных улицах будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комтранса города.

Так, работа над картиной "Чистые" будет идти 23 сентября с 6:00 до 21:00. Машины в это время не смогут проехать по нечётной стороне набережной канала Грибоедова на участке от Садовой улицы до проспекта Римского-Корсакова, а также по чётной стороне от дома №178 до дома №174. Кроме того, ограничения вступят в силу на Садовой улице в направлении от набережного канала Грибоедова до проспекта Римского-Корсакова. На всех перечисленных улицах также будет действовать запрет на остановку транспорта в период с с 00:00 до 21:00.

Съёмки фильма "Онегин" стартуют 24 сентября и тоже будут проходить в период с 6:00 до 21:00. Ограничения для машин будут действовать на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, на набережной Зимней канавки, на проезде вдоль домов №4 и №6-8 по Дворцовой площади. Остановка в перечисленных местах будет не разрешена с 00:00 до 23:59.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с 21 сентября ограничат движение в двух районах.

Фото: Piter.TV