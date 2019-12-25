Из-за "Алых парусов" центр Петербурга ждут ограничения движения

Будет запрещено движение по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади.

В Петербурге вводится ряд ограничений движения транспорта в связи с проведением праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса". Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Так с 23:00 7 июня до 01:10 8 июня, с 23:20 8 июня до 01:10 9 июня, с 23:20 12 июня до 02:30мск 13 июня, с 23:20 24 июня до 01:10 25 июня, с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня будет запрещено движение по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади. Также с 4июня и до 23:00 28 июня будут закрыты парковочные места по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади.

Также автомобили не смогут останавливаться с полуночи 4 июня до 10:00 28 июня на Ремесленной улице (от Петровского проезда до дома №17 и на Биржевой площади).

Движение ТС будет ограничено по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади с 10:00 10 июня до 05:00 мск 11 июня; с 10:00 11 июня до 05:00 12 июня.

Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году пройдёт в Петербурге 25 июня. Петербуржцы уже 1 июня увидели у Петропавловской крепости корабль с алыми парусами.

Фото: Piter.tv