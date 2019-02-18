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На набережной у "Лахта Центра" ограничили движение до 20 июня
Сегодня, 9:36
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На набережной у "Лахта Центра" ограничили движение до 20 июня

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На территории будут вестись съёмки фильма.

Пешеходов и транспортные средства не пустят на набережную у "Лахта Центра" в период с 9 по 20 июня. На участке будет ограничено движение. Об этом сообщила пресс-служба небоскрёба.

 Как уточняют представители "Лахта Центра", временные ограничения связаны с проведением съёмок фильма.

Водителей просят заранее выбирать наилучший вариант объезда, а пешеходам посоветовали планировать свой маршрут с учётом временных ограничений. Организаторы киносъёмок приносят извинения за неудобство.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские проверяют мигрантов на причастность к массовой драке у "Лахта Центра".

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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