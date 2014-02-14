Полиция ищет аферистов.

Ограбление и драка на проспекте Просвещения попали на видео. Подробности происшествия Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах 13 января.

Накануне выяснилось, что 23-летний петербуржец принял решение заниматься скупкой подержанных автомобилей. На перекрестке улицы Демьяна Бедного с проспектом Просвещения ожидалась новая сделка – молодой человек думал приобрести подержанный автомобиль за 8,5 тысяч рублей. Однако после того, как он попросил у двух мужчин документы на автомобиль, они ответили на это агрессией, отобрав у него деньги и телефон, после чего уехали. Полиция ищет злоумышленников.

Происшествие попало на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

В дачном домике в поселке Понтонный злоумышленник избил и изнасиловал женщину. Мужчину задержали по горячим следам.

Видео: Piter.tv