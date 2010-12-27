Азиат с пистолетом в руках ограбил "Связной" на Среднеохтинском проспекте

Мужчина вынес из магазина более 83 тысяч рублей.

Днем 10 марта в "Связной" на Среднеохтинском проспекте, 25/19, ворвался неизвестный мужчина азиатской внешности и унес с собой всю выручку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Грабитель, угрожая двум менеджерам магазина пистолетом, выгреб из незакрытого сейфа 83 600 рублей и скрылся с места преступления. Уличные камеры зафиксировали, как злоумышленник бежит по двору дома №20 по Большой Пороховской улице в сторону проспекта Металлистов.

Пострадавшим удалось описать преступника. Они рассказали, что мужчина 20-25 лет был одет в длинную куртку с капюшоном, лицо было замотано шарфом. В отношении нападающего возбуждено уголовное дело статье "Разбой".

Ранее мы писали, что петербурженка украла у собутыльника почти 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV