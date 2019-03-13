Огонь в захламленной квартире в Центральном районе города потушили

Мусор в жилище подпирал потолок и не дал спасателям оперативно войти в квартиру.

Огонь в замусоренной квартире на 5-й Советской улице, 2Б, потушили. Piter.TV узнал немного подробностей о пожаре от источника в экстренных службах.

Пожар охватил 10 квадратных метров площади в квартире на третьем этаже. Сколько в жилище комнат – две или три – спасатели до сих пор не определили из-за подпирающего потолок мусора. С парадной попасть вовнутрь квартиры у пожарных не получилось по той же причине, им пришлось разгребать хлам и тушить огонь со стороны фасада при помощи пожарной лестницы и техники. Открытого горения в жилище не нашли, только тление в завалах в коридоре и на кухне, труп человека обнаружился среди мусора у входа в квартиру. Верхние этажи проверили на скрытое горение с помощью тепловизора, перед этим эвакуировав 18 человек, среди которых был и ребенок – ни одна из соседних квартир не пострадала.

С огнем справились три единицы техники и 12 пожарных.

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