Офтальмолог дал советы по сохранению зрения на удаленке

Постоянная работа за компьютером и просмотр телевизора на досуге ухудшает зрение.

Врач офтальмохирург Игорь Григорьев назвал способ сохранить зрение на удаленной работе. Особенно остро проблема ухудшения зрения встала во время пандемии, когда множество людей не только стали работать из дома на компьютере или ноутбуке, но также много смотреть телевизор и проводить время в гаджетах после работы. Слова врача приводят "Невские новости".

Офтальмохирург отметил, что самыми частыми проблемами работающих за компьютером людей являются чувство сухости глаз, покраснение, рези, двоение предметов. Мерцание монитора раздражает сетчатку и заставляет глазные мышцы хаотично работать. Длительные сеансы перед экраном нужно разбавлять перерывами каждые 40 минут, говорит врач: отойти от компьютера и других гаджетов, сделать гимнастику для глаз (часто поморгать, повращать глазными яблоками в разные стороны, сильно зажмуриться и широко открыть глаза и т.д).

Также врач призвал грамотно организовать рабочее место: расположить монитор на расстоянии 50-70 сантиметров от глаз и не под солнечными лучами, понизить показатели яркости на экране. Помочь зрению могут и продукты с "глазными" витаминами, например, морковь, рыба, орехи, абрикосы.

Для поддержания зрения важно не допускать в рационе дефицита витаминов A, B, С и Е, лютеина, цинка и омега-3 жирных кислот. Морковь, манго, апельсины, абрикосы и болгарский перец содержат витамины А и С. Жирные кислоты омега-3 содержатся в рыбе, шпинат и петрушка содержат лютеин, а орехи и семена являются хорошим источником витамина Е. Игорь Григорьев

Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей.

Фото: pixabay