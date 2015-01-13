Офис генсека ООН пока не подтвердил поездку Гутерриша на саммит БРИКС

Стефан Дюжаррик не смог объявить о решении, принятом генсеком Гутерришем.

Офис генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша пока не готов подтверждать планы рабочей поездки на саммит БРИКС, который пройдет в российском городе Казань на следующей неделе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

На данный момент мы не можем подтвердить какие-либо поездки генсека. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сообщила прессе о том, что Антониу Гутерриш заявил о намерении посетить саммит БРИКС в Казани на своей рабочей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, произошедшей на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Гутерриш обсудил с главой МИД Ирана необходимость деэскалации на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций