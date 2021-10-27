Гутерриш обсудил с главой МИД Ирана необходимость деэскалации на Ближнем Востоке

Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию в Йемене.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Арагчи. Стороны обсудили необходимость деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат указал на то, что властям в Тегеране следует повлиять на йеменских хуситов ради того, чтобы они освободили сотрудников ООН, находящихся под стражей.

Генеральный секретарь поговорил с министром иностранных дел Ирана. Они обсудили необходимость деэскалации в регионе. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в начале июня 2024 года офис генсека ООН сообщил о задержании 11 йеменских граждан, работавших в учреждениях системы при Всемирной организации. Двое чиновников в правительстве Йемена указали журналистам, что силы безопасности организовали серию рейдов в местных провинциях Амран, Саад, Сана и Ходейда. Был задержан ряд сотрудников ООН, а также представители международных гуманитарных организаций, включая Save the Children и Oxfam.

В ООН сообщили о получении приглашения Гутерришем на саммит БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций