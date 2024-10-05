В ООН сообщили о получении приглашения Гутерришем на саммит БРИКС

Стефан Дюжаррик не смог ответить на вопрос о том, планирует ли генсек посетить мероприятие в Казани.

Всемирная организация заявила о получении генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем приглашения на саммит БРИКС. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат ответил на вопрос от корреспондента информационного агентства ТАСС, что пока что не может предоставить общественности рабочее расписание генсека.

Мы осведомлены о приглашении. У меня пока нет информации о грядущих поездках. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что начальник информационного центра при Всемирной организации в России Владимир Кузнецов сообщил о том, что Антониу Гутерришу от Москвы направлено приглашение принять участие в саммите БРИКС, организованного в Казани. С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к российским представителями. Оно продлится до конца текущего года и включает в себя более 200 мероприятий с широкой тематикой. Ключевым событием заявлен саммит, который пройдет в период с 22 по 24 октября.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций