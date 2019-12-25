Официальный курс доллара на 22 июня вырос до 73,19 рубля

Это на 97,71 коп. больше предыдущего показателя.

Центробанк на 22 июня этого года установил на уровне 73,1987 рубля официальный курс доллара. Это на 97,71 коп. больше предыдущего показателя.

При этом официальный курс евро составил 86,8942 рубля, что выше на 89,99 коп.

Ранее мы писал о том, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до 100 долларов за баррель к 2022 году. К такому выводу пришли в Bank of America. Для этого есть несколько причин. В отчете говорится, что на топливо из-за пандемии коронавируса есть отложенный спрос. Предполагается, что удаленный режим работы может стать форматом "работа из автомобиля". В связи с этим расстояние, которое проезжают люди, может увеличиться.

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