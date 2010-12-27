Офицер проведёт 2 года в колонии за взятки при отборе военнослужащих в Сирию

За каждого кандидата Даниловский получал определённую сумму. За солдат – по 15 тысяч рублей, за офицеров – по 50 тысяч рублей.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении бывшего офицера Даниловского, которого признали виновным в получении взяток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, с 6 сентября 2016 года подсудимый проходил военную службу на должности старшего офицера оперативно-технического отделения организационно-технического отдела автобронетанковой службы управления технического обеспечения ЗВО. С августа 2017 Даниловский и ещё один фигурант проходил службу на должности начальника автомобильной службы в войсковой части 03216, которая находится в Петербурге. Оба мужчины должны были отбирать военных по специальностям автобронетанковой службы для поездки в Сирию. С марта прошлого года оба подсудимых начали брать взятки за отправку военнослужащих в командировку в Сирию.

За каждого кандидата Даниловский получал определённую сумму. За солдат – по 15 тысяч рублей, за офицеров – по 50 тысяч рублей. Суд назначил Даниловскому наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии строгого режима. Также его лишили воинского звания и конфисковали в доход государства 160 000 рублей.

Сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.

Фото: Piter.TV