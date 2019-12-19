Офицера военной академии подстрелили в Ленобласти

Обращаться в полицию и скорую мужчина не стал, так как у него не было кровотечения.

Офицера Михайловской артиллерийской академии подстрелили в Волосовском районе Ленобласти. Об это стало известно Piter.TV.

По поступившей информации, 43-летний преподаватель 4-й кафедры в звании подполковника 16 марта обратился в медпункт Военно-медицинской академии. Там ему сделали рентген и обнаружили в мягких тканях металлический объект – предположительно, пулю калибра 5,45 мм.

Как рассказал сам офицер, 14 марта около пяти часов вечера в районе садоводства "Горки", где он смотрели для себя земельный участок, он услышал выстрелы. Скорее всего, в лесу были охотники. Военный почувствовал внезапный удар в правую ногу и вернулся домой. Обращаться в полицию и скорую мужчина не стал, так как у него не было кровотечения. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Михайловском саду нашли гвардейца с простреленной головой.

Фото: pixabay