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СМИ: офицер покончил с собой в подмосковном госпитале
Сегодня, 11:29
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СМИ: офицер покончил с собой в подмосковном госпитале

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Мужчина написал предсмертную записку и свел счеты с жизнью.

В одном из госпиталей Московской области покончил с собой офицер в звании капитана. Об этм сообщает телевизионный канал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в городе Красногорск. Известно, что мужчина находился в медицинском учреждении с диагнозом "гнойная рана грудной клетки".

Перед тем как совершить самоубийство, офицер написал предсмертную записку. 

Тело мужчины в настоящее время находится в морге. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее Piter.tv опубликовал видео падения сосульки на девушку в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: красногорск, офицер, подмосковье, самоубийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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