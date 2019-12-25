СМИ: офицер покончил с собой в подмосковном госпитале

Мужчина написал предсмертную записку и свел счеты с жизнью.

В одном из госпиталей Московской области покончил с собой офицер в звании капитана. Об этм сообщает телевизионный канал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в городе Красногорск. Известно, что мужчина находился в медицинском учреждении с диагнозом "гнойная рана грудной клетки".

Перед тем как совершить самоубийство, офицер написал предсмертную записку.

Тело мужчины в настоящее время находится в морге. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее Piter.tv опубликовал видео падения сосульки на девушку в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.TV