СМИ: офицер покончил с собой в подмосковном госпитале

В одном из госпиталей Московской области покончил с собой офицер в звании капитана. Об этм сообщает телевизионный канал РЕН-ТВ.
Инцидент произошел в городе Красногорск. Известно, что мужчина находился в медицинском учреждении с диагнозом "гнойная рана грудной клетки".
Перед тем как совершить самоубийство, офицер написал предсмертную записку.
Тело мужчины в настоящее время находится в морге. Другие подробности произошедшего не сообщаются.
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Фото: Piter.TV
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