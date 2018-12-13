Одной из участниц акции в Петербурге сломали руку

К 70-му отделу полиции, куда привезли женщину, приехала скорая помощь.

Активистке Надежде Бариновой сломали руку при задержании во время демонстрации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский.

В 70 оп остались трое задержанных. Кирилл Стрельцов, Роман Можаров и Олег Перетрухин. Пока неясно, что вменяют. Тут же Надежда Баринова, у неё скорая, сломали руку при задержании. Борис Вишневский, депутат ЗакСа.

К 70-му отделу полиции, куда привезли Баринову, приехала скорая помощь. Женщине оказали первую помощь и далее увезли в Александровскую больницу. В отделе остались 3 задержанных. По словам Бориса Вишневского, остальных задержанных доставили на автозаке в другой отдел.

Напомним, на первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек.

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