Протестующие довольно быстро стали сталкиваться с полицейскими.

Одиннадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Бельгии, в городе Льеже. В акциях протеста приняли участие порядка 300 молодых людей. Они объединялись в мобильные группы.

Беспорядки начались после акции протеста местных сторонников движения Black Lives Matter. Они выступали против "полицейского насилия". Причиной массовых протестов стал арест женщины конголезского происхождения. Её обвинили в подстрекательстве к мятежу, а также в сопротивлении полиции.

Протестующие довольно быстро стали сталкиваться с полицейскими. Они разгромили ресторан McDonald"s на площади Сент-Ламберт, а также несколько остановок транспорта.

Ранее учёные из Бельгии обнаружили у берегов Новой Зеландии три новых вида глубоководных акул, которые светятся в темноте.

Видео: YT / M1 - Híradó