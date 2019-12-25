Житель Ленобласти поджег себя и сжег друга, решив покурить в постели в пьяном состоянии

Соседи слышали, как в квартире что-то взорвалось, а потом пошел дым.

Утром 20 июня в полицию по Приозерскому району Ленобласти поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что в квартире на улице Леншоссе в поселке Починок что-то взорвалось, а затем пошел дым. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На место происшествия приехали пожарные. После ликвидации открытого горения в квартире обнаружили труп 72-летнего мужчины. Еще одного мужчину 57 лет госпитализировали в Приозерскую ЦРБ с ожогом 90% поверхности тела 1-2 степени. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки в квартире. После этого один уснул, а другой решил покурить в постели. Это и спровоцировало возгорание.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com