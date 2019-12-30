Один из создателей World of Tanks решил основать Партию прямой демократии

В ее состав войдут сотрудники ведущих региональных ИT-компаний.

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров хочет создать Партию прямой демократии. Таким образом, он получит право участвовать как в региональных выборах в текущем году, так и в парламентских в 2021-м. Об этом сообщает "Коммерсант".

В партию хотят пригласить сотрудников ведущих региональных ИT-компаний. По мнению Макарова, во многих субъектах РФ эти компании являются крупнейшими налогоплательщиками, поэтому их сотрудники знают о существующих проблемах.

Особенностью Партии прямой демократии станет мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн. В нем участники движения будут голосовать.

На электронную платформу планируется потратить 1 млн долларов. Кроме Макарова в оргкомитет войдут еще несколько высокопоставленных людей, в их числе директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько и гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов. Учредительный съезд запланирован на 5 марта.

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