В Петербург прилетел один из основателей Linkin Park Майк Шинода

Выступление певца состоится только в пятницу, 31 августа, но незапланированная встреча с фанатами в Пулково состоялась уже в четверг.

Для выступления со своим первым сольным концертом в клубе А2 прилетел один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода. Фанаты встретили его в аэропорту Пулково еще накануне вечером. Об этом сообщают в социальных сетях.

Майк Шинода только прилетел, но уже успел поучаствовать в незапланированой фотосессии и выдаче фотографов.

Это был самый лучший день в моей жизни.

Все началось с того, что еще в июле мне в голову пришла идея встретить Майка Шиноду в аэропорте. Мы с ребятами постоянно выискивали информацию, что, когда и где. Даже в последний день сомневались, что нам удасться встретиться с ним. И вот сегодня мы все собрались и поехали, хоть и сомневаясь, что все получится. Мари Степанян, поклонница Майка

После смерти вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Майк Шинод выпустил свой первый сольный альбом "Post Traumatic". Уже сегодня, 31 августа петербургские поклонники придут на презентацию новой пластинки, в столицу певец отправится завтра, 1 сентября.

Фото: Константин Яруничев; Мари Степанян/ ВК