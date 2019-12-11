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Один человек пострадал при пожаре на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге

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Пожарные продолжают тушить возгорание.

Один человек пострадал при пожаре на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. В МЧС по Свердловской области заявили, что жертва получила термические ожоги тела. Сейчас он госпитализирован в медицинское учреждение.

Сейчас в городе еще не ликвидировали возгорание на производстве. Там горит металлический ангар с готовой продукцией. Пожару присвоен повышенный уровень сложности (второй). В экстренном ведомстве не исключают возможности дальнейшего распространения пламени. Площадь  возгорания на данный момент составляет 800 квадратных метров.

Ранее Piter.tv писал о том, что голых женщин на картинах "одели" на выставке в Екатеринбурге.

Фото и видео: Telegram/Е1
 

Теги: екатеринбург, лакокрасочный завод, пострадал человек
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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