Мужчина погиб во время крупного пожара в "трёшке" на Школьной улице

По одной из версий, причиной пожара мог стать взрыв баллона с бытовым газом

Вечером на Школьной улице в Приморском районе загорелась трёхкомнатная квартира в 12-этажном жилом здании. В результате происшествия погиб 59-летний житель, в больницу госпитализирована 18-летняя девушка из-за отравления угарным газом, ещё двоим пострадавшим помощь врачей не понадобилась. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.



По предварительным данным, эпицентр пожара — "трёшка" на первом этаже. Огонь уничтожил 60 "квадратов". Как отметили в МЧС по Санкт-Петербургу, в ходе тушения пожара спасатели эвакуировали 26 жильцов. В настоящее время все они уже вернулись в свои квартиры.

Местные жители отмечают, что перед происшествием слышали звуки взрыва. Точную причину пожара выяснят дознаватели, кроме того следователями уже проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины.

Ранее на проспекте Энтузиастов из горящей трёхкомнатной квартиры эвакуировали трёх человек.