Один человек погиб при взрыве газа в доме в Подмосковье

Один человек погиб при взрыве газа в квартире в Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.
Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Мира. Жертвой стала 32-летняя местная жительница. Еще двое человек, включая ребенка, пострадали в результате взрыва. Их госпитализировали.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также сообщается, что в результате взрыва произошел пожар в двух квартирах.
Ранее мы сообщали, что смертельная драка с участием российских следователей попала на видео.
Видео: Telegram / Прокуратура Московской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все