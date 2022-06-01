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Один человек погиб при взрыве газа в доме в Подмосковье

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Еще двое человек, включая ребенка, пострадали в результате взрыва.

Один человек погиб при взрыве газа в квартире в Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Мира. Жертвой стала 32-летняя местная жительница. Еще двое человек, включая ребенка, пострадали в результате взрыва. Их госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также сообщается, что в результате взрыва произошел пожар в двух квартирах.

Ранее мы сообщали, что смертельная драка с участием российских следователей попала на видео.

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области

Теги: взрыв газа, гибель, дом, подмосковье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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