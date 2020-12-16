Один человек погиб при пожаре в поселке Пудость Ленобласти

Еще один человек попал в реанимацию.

Сразу два частных дома загорелись ночью 16 декабря в посёлке Пудость Гатчинского района Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по 47 региону.

Пожар начала около полуночи. Площадь возгорания составила 74 м2. Огонь ликвидировали в 1:08. На месте работали восемь человек и две единицы техники.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, во время пожара один человек погиб, его тело нашли на кровати. Ещё одного, 55-летнего, доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии с резаными ранами на голове и руке.

Ночью 15 декабря в здании университета имени Бонч-Бруевича произошел пожар.

Фото: Piter.tv