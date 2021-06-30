Очевидец заснял, как неизвестные копались в одежде для подопечных благотворительного фонда

Горожане кладут в контейнер вещи, которые затем отправляются в благотворительный фонд.

Жительница Петербурга заметила, как трое мужчин копаются в контейнерах с одеждой, которая должна была пойти в благотворительную организацию. Она поделилась видео в социальных сетях.

На кадрах видно, как неизвестные выгребают вещи и кладут их на асфальт. На сотрудников организации они были не похожи, так как обращались с одеждой крайне неаккуратно. Контейнеры принадлежат благотворительному фонду "Лепта"

Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали поведение мужчин, другие, наоборот, встали на их защиту: вещи для нуждающихся - значит, брать одежду нуждающимся можно.

Ранее Уставной суд признал, что в Петербурге дискриминируют бездомных.

Видео: VK / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Ксюша Баранова