Очевидец заснял, как неизвестные копались в одежде для подопечных благотворительного фонда

Жительница Петербурга заметила, как трое мужчин копаются в контейнерах с одеждой, которая должна была пойти в благотворительную организацию. Она поделилась видео в социальных сетях.
На кадрах видно, как неизвестные выгребают вещи и кладут их на асфальт. На сотрудников организации они были не похожи, так как обращались с одеждой крайне неаккуратно. Контейнеры принадлежат благотворительному фонду "Лепта"
Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали поведение мужчин, другие, наоборот, встали на их защиту: вещи для нуждающихся - значит, брать одежду нуждающимся можно.
Ранее Уставной суд признал, что в Петербурге дискриминируют бездомных.
Видео: VK / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Ксюша Баранова
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