Очевидцы сняли на видео удар молнии в Останкинскую телебашню

Пользователи соцсетей поделились красивыми фото и видео молнии, попавшей в Останкинскую телебашню.

Очевидцы запечатлели попадание разряда молнии в Останкинскую телебашню.

Накануне вечером, 14 июля, по Москве прошел мощный грозовой фронт. Молнии сверкали по всей Москве. Один из разрядов попал в шпиль Останкинской телебашни. Очевидцы успели запечатлеть на фото и видео этот необычный момент и поделились этими кадрами.

Так как Останкинская телебашня высокостоящий объект, в него часто попадают молнии. При строительстве этой конструкции этот факт был учтен. На шпиле телебашни есть специальный молниеотвод. Молниеотвод представляет собой металлический штырь (молниёприемник) на самой верхушке телебашни над флагштоком. От многочисленных попаданий молний он обгорел и погнулся, но прекрасно исполняет свои функции.

Также у телебашни есть специальное заземление, контур которого заложен вдоль фундамента на глубине 6 метров. Все выступающие металлические детали здания, в частности канатная арматура и балконы, соединены между собой и отведены на этот контур.

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Видео: Instagram/avnefedova

Фото::Instagram/aphroditegg