На Московском проспекте велосипедистку сбила иномарка

По предварительной информации никто не пострадал.

В четверг, 16 мая, в Московском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила велосипедистку. Очевидцы выложили в сеть снимки с места происшествия.

Как стало известно, инцидент случился у дома №140 по Московскому проспекту. Во время въезда во двор легковой автомобиль "Вольво" наехал на проезжавшую рядом девушку-велосипедиста. В результате ДТП двухколесник оказался зажат под колесами иномарки. По предварительной информации никто не пострадал.

В комментариях к записи пользователи устроили спор на тему допустимых правил поведения велосипедистов на дороге. С одной стороны петербуржцы критикуют водителей, которые не обращают внимания на движение рядом с обочиной и на тротуаре, с другой негативно отзываются о "наплевательском" отношении велосипедистов к участникам дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о другом конфликте на эту тему. На проспекте Добролюбова водитель иномарки избил велосипедиста.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"