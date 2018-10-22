Дождь из камней обрушился на машину на Бакунина

Булыжники пробили заднее стекло припаркованного Chevrolet Lacetti.

Утром 11 декабря в центре Петербурга произошло ЧП. На пересечении проспекта Бакунина и Херсонской улицы с дома обвалилась штукатурка. Камни упали на припаркованный Chevrolet Lacetti и пробили заднее стекло авто. В сети появилось видео с места происшествия.

Дом на Херсонской улице, 1, обслуживает ЖКС №3 Центрального района. Там "Фонтанке" сообщили, что вчера на фасаде здания проводились плановые работы по простукиванию штукатурного слоя. В ЖКС отметили, что предупредили владельцев автомобилей при помощи объявлений. На данный момент работы завершены.

В свою очередь владелец разбитой иномарки сообщил, что не видел никакого объявления. По его словам, таблички появились утром 11 декабря, после камнепада. Петербуржец намерен обратиться в суд за компенсацией. Предварительно сумму ущерба он оценил в 25 тысяч рублей. У машины пробито стекло заднего вида, есть сколы на кузове и продавлен багажник.

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Видео: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания