Спасатели Тосно нашли заблудившегося в лесном массиве мужчину

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно совершили успешную операцию по спасению заблудившегося мужчины в лесном массиве.

В четверг, 3 августа, в лесном массиве рядом с садоводством Мшинская Лужского района, спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно успешно провели операцию по поиску и спасению заблудившегося мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы.

После получения заявки около 16:30, дежурная смена выехала на место происшествия и в скором времени нашла пропавшего.

Мужчина заблудился в лесной местности, что могло представлять опасность для его жизни. Немедленное и эффективное реагирование спасателей помогло предотвратить возможные негативные последствия.

После непродолжительных поисков спасатели обнаружили мужчину. Они оказали ему первую помощь и быстро доставили его к родственникам, которые охватили его эмоциональной поддержкой и заботой.

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Фото: аварийно-спасательная служба