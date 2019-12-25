МЧС Петербурга предупредило горожан о неблагоприятных погодных условиях 3 августа

Петербургские спасатели предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в городе. Прохожим и автомобилистам рекомендуется быть осторожнее.

В четверг, 3 августа, петербургские спасатели предупредили горожан о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщают в ведомстве, город нахлынут дожди, а местами даже ливни и грозы. МЧС ссылаются на экспертов из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели рекомендуют жителям Петербурга быть осторожнее и внимательнее, особенно на автомагистралях.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 3 августа ожидается до +27 градусов и дожди

Фото: Piter.TV