МЧС Петербурга предупредило горожан о неблагоприятных погодных условиях 3 августа

В четверг, 3 августа, петербургские спасатели предупредили горожан о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.
Как сообщают в ведомстве, город нахлынут дожди, а местами даже ливни и грозы. МЧС ссылаются на экспертов из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Спасатели рекомендуют жителям Петербурга быть осторожнее и внимательнее, особенно на автомагистралях.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти 3 августа ожидается до +27 градусов и дожди
Фото: Piter.TV
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