Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч Лиги чемпионов с "Ювентусом"

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Совсем скоро в Петербурге состоится матч между "Зенитом" и итальянским "Ювентусом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В пресс-службе сине-бело-голых рассказали, кто встретит противников на поле.

В стартовый состав зенитовцев вошли: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Артем Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов.

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ранее мы писали, что "Зенит" продлил контракт с Вильмаром Барриосом.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов