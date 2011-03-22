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Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч Лиги чемпионов с "Ювентусом"
Сегодня, 21:21
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Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч Лиги чемпионов с "Ювентусом"

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Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Совсем скоро в Петербурге состоится матч между "Зенитом" и итальянским "Ювентусом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В пресс-службе сине-бело-голых рассказали, кто встретит противников на поле. 

В стартовый состав зенитовцев вошли: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Артем Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов.

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ранее мы писали, что "Зенит" продлил контракт с Вильмаром Барриосом.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов 

Теги: зенит, матч, состав
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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