Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Локомотивом"

Начало встречи – в 19:00.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч 28-го тура российского футбольного первенства против "Локомотива". Матч начнется в Петербурге в 19:00.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Андрей Лунев, в защите – Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Артем Дзюба, Малком и Сердар Азмун.

В запасе – Одоевский, Кержаков, Хотулев, Жирков, Сазонов, Круговой, Ерохин, Кравцов, Шамкин, Мостовой, Сутормин, Дриусси, Оздоев.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, на время игры крыша "Газпром Арены" будет закрыта.

Петербуржцы сыграют в лазурной форме, вратарь команды – в чёрном. "Железнодорожники" выйдут на поле в красной форме, вратарь гостей будет в желтом свитере. Всего на стадионе ожидается до 40 тысяч зрителей, которые испытают станцию метро "Зенит", открывающуюся на сутки. Гостей поддержат до 2 тысяч болельщиков.

Фото: Piter.tv