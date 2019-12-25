Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет с закрытой крышей "Газпром Арены"

Начало встречи – в 19:00.

Петербург готовится к матчу российского футбольного чемпионата, который может принести футбольному клубу "Зенит" третью победу в первенстве подряд. Это может произойти в случае победы петербуржцев над московским "Локомотивом", который приедет на "Газпром Арену" в рамках матча 28-го тура чемпионата. Начало встречи – в 19:00.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, на время игры крыша "Газпром Арены" будет закрыта.

Петербуржцы сыграют в лазурной форме, вратарь команды – в чёрном. "Железнодорожники" выйдут на поле в красной форме, вратарь гостей будет в желтом свитере. Всего на стадионе ожидается до 40 тысяч зрителей, которые испытают станцию метро "Зенит", открывающуюся на сутки. Гостей поддержат до 2 тысяч болельщиков.

Фото: Piter.tv