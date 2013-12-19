Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Челси"

Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Брид", начало — в 22:00.

Сегодня, 14 сентября, в 22:00 состоится матч первого тура Лиги чемпионов в группе H между британским "Челси" и петербургским "Зенитом". Пресс-служба сине-бело-голубых уже объявила стартовый состав.

На поле с первых минут появятся Станислав Крицюк, Дуглас Сантос (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо и Сердар Азмун.

Форвард Артем Дзюба остался в запасе. Вместе с ним – Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин и Андрей Мостовой.

Ранее мы писали, что "Зенит" продлил контракт с Дугласом Сантосом.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов