Объявлен актерский состав новой экранизации игры Resident Evil

В среду, 7 октября, стало известно о том, что авторы перезапуска экранизации игры Resident Evil раскрыли актерский состав фильма. Об этом сообщил портал Deadline.
Главная роль в киноленте досталась Кайе Скоделарио, которая ранее сыграла в фильме "Бегущего в лабиринте". Также в проекте снимутся Ханне Джон-Кеймен, Робби Амел, Том Хоппер, Эван Джогиа и Нил МакДонаф.
Известно, что производством занимается студия Constantin Film. Режиссером выступит Йоханнес Робертс. В новом фильме по Resident Evil расскажут о "роковой ночи в Раккун-Сити" 1998 года.
Ранее мы сообщали о том, что премьеру триквела "Мира Юрского периода" перенесли на 2022 год.
Фото:кадр из фильма
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