Объявлен актерский состав новой экранизации игры Resident Evil

Дата премьеры "Обители зла" пока не назначена.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что авторы перезапуска экранизации игры Resident Evil раскрыли актерский состав фильма. Об этом сообщил портал Deadline.

Главная роль в киноленте досталась Кайе Скоделарио, которая ранее сыграла в фильме "Бегущего в лабиринте". Также в проекте снимутся Ханне Джон-Кеймен, Робби Амел, Том Хоппер, Эван Джогиа и Нил МакДонаф.

Известно, что производством занимается студия Constantin Film. Режиссером выступит Йоханнес Робертс. В новом фильме по Resident Evil расскажут о "роковой ночи в Раккун-Сити" 1998 года.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру триквела "Мира Юрского периода" перенесли на 2022 год.

Фото:кадр из фильма