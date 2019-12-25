В Петербурге из-под стражи освободили замначальника полиции, обвиняемого во взяточничестве

Мужчину отправили под домашний арест.

Приморский районный суд Петербурга выбрал новую меру пресечения заместителю начальника 87-го отдела полиции областного поселка Кузьмоловский, лейтенанту Владимиру Митякову. Обвиняемого в получении взятки мужчину освободили из-под стражи и отправили под домашний арест. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд посчитал, что аргументы следствия о продлении ареста остаются такими же, какие они были в прошлое судебное заседание. Ближайшее время подозреваемый проведет дома.

Владимира Митякова задержали 17 февраля по подозрению во взяточничестве. Вместе с ним задержали его начальника, руководителя Кузьмоловского отдела полиции Родиона Кисилева. По версии следствия подозреваемые неоднократно получали взятки как в наличной, так и безналичной форме. В общей сложности добычей злоумышленников стали не менее 3 810 679 рублей, что является особо крупным размером.

Ранее мы писали, что экс-замглавы Колпинского района признал вину во взяточничестве.

Фото: Piter.TV