Экс-замглавы Колпинского района признал вину во взяточничестве

Об изменении меры пресечения ходатайствовало следствие.

Бывшего замглавы Колпинского района перевели под домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее Алексей Жуков находился под стражей.

Экс-чиновника подозревали в получении взятки. Он признал свою вину и дал следствию подробные и признательные показания. Срок меры пресечения ― до 12 февраля 2021-го года.

В августе 2020-го года мужчину поймали после получения крупной суммы денег в автомобиле. В администрации Колпинского района Жуков курировал жилищный отдел, отдел районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства и сектор экологии.

Видео: Piter.TV