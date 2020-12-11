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Экс-замглавы Колпинского района признал вину во взяточничестве

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Об изменении меры пресечения ходатайствовало следствие.

Бывшего замглавы Колпинского района перевели под домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее Алексей Жуков находился под стражей. 

Экс-чиновника подозревали в получении взятки. Он признал свою вину и дал следствию подробные и признательные показания. Срок меры пресечения ― до 12 февраля 2021-го года. 

В августе 2020-го года мужчину поймали после получения крупной суммы денег в автомобиле. В администрации Колпинского района Жуков курировал жилищный отдел, отдел районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства и сектор экологии. 

Видео: Piter.TV

Теги: взятка, домашний арест, замглавы колпинского района
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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