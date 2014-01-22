Обвиняемого во взятке в 20 млн рублей петербургского оперативника заключили под стражу

Мужчина вместе с подельницей требовал деньги от экс-главы крупной строительной компании.

Суд в Петербурге заключил под стражу сотрудника УСБ МВД Сергея Андреева, которого обвиняют в 20-миллионной взятке. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Андреев вместе с подельницей, располагая информацией о грядущей налоговой проверке, требовал деньги от экс-главы крупной строительной компании. Топ-менеджер не хотел, чтобы налоговые нарушения всплыли наружу, и пошел на сделку со взяточниками. Мужчина через посредника дважды передал по 10 млн рублей.

Тем временем Андреев по подложным постановлениям изъял из офиса строительной компании финансовые документы, чтобы их не увидели налоговики.

На суде оперативник не признал свою вину и выступил против заключения под стражу. Посредника отправили под домашний арест, так как женщина пошла на сделку со следствием и частично признала свою вину.

Ранее суд Петербурга оштрафовал и отпустил двух женщин, попавшихся на взятке полицейскому.

Фото: Piter.TV