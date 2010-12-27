Обвиняемый в теракте в метро Петербурга пожаловался на пытки

Аброр Азимов заявил, что получил инструкции от силовиков в том, в чем он "виновен".

Подозреваемый в организации теракта в метро Петербурга заявил, что дал признательные показания под давлением. Фигурант расследования Азимов добавил, что следователи много приукрасили. По его словам заведенное уголовное дело является интерпретацией того, что происходило на самом деле и слабо отражает реальность. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Я не организатор, не соучастник, ничего не изготовлял и оружия не носил. Я обычный трудолюбивый семьянин, который обустраивает свою жизнь в России...У меня рождается ребёнок, я счастливый отец, и тут какие-то радикальные течения. Они всё так исказили, что в глазах народа я теперь террорист объяснил судье Аброр Азимов

Напомним, что иностранец прибыл в Россию из Киргизии. Он родился в 1990 году и спустя 21 год оказался в Муроме. Спустя три года приезжий получил местное гражданство и обзавелся семьей. Представители закона считают, что к экстремистским наклонностям его привел отец. Спустя пару лет юношу "посвятили в террористы" на территории Турции, в 2017 ему дали задание. Он стал одним из связных с Бобиржоном Махбубовым и Акбаржоном Джалиловым, взорвавшемся в метро.

На данный момент сторона обвинения считает, что именно Азимов накануне трагедии наставлял смертника по телефону.

Нелогично, что человека, который прошел обучение, будет учить тот, кто ничего не проходил заметил Азимов

Подозреваемый имел в виду то, что Джалилов якобы прошел курс "молодого шахида" в Сирии. А сам киргиз даже не служил в армии, так как с 16 лет уехал из дома, чтобы зарабатывать.

Также Азимов заявил, что встречался с силовиками еще до того, как его повязали и операция была снята на камеру. Он добавил, что около двух недель назад его держали в "секретной тюрьме ФСБ", где дали четкие инструкции и привезли на нужное место. Молодой человек добавил, что к моменту задержания был вымотан и без сил: шатался и почти падал "после недель в сидячем положении".

Он добавил, что причиной того, что полиция обратила на него внимание стало приглашение отца выехать из страны.На таможне его попросили показать документы. Именно это и стало роковой ошибкой. Азимов родился в Орше, как и предполагаемый смертник. Таможенники сразу задержали Азимова на посту и отказали в выезде из России. После этого его с мешком на голове отвезли к представителям другого ведомтсва.

Зашёл какой-то человек, спросил, как зовут, где родился, какую веру исповедую. Сказал, что традиционный ислам. Потом он чуть приоткрыл мне глаза, показал фото, спросил, узнаю ли я. Ответил "нет" и тут же ощутил нестерпимую боль, очень сильную. Даже не понял, что происходит. У меня все мышцы онемели. Это, оказывается, меня током ударили. Он начал бить меня по голове и говорить: "Хорошо смотри, хорошо смотри!" рассказал свою версию событий фигурант расследования

Чтобы избавиться от нестерпимых мук, Азимов заявил, что сделает все, что его попросят.

Согласно официальной версии событий, мужчину допрашивали 17 апреля в Следственном комитете. Тогда он частично признал вину, но после отказался от показаний. Сам Азимов заявил, что решился на это после того, как узнал, что отец депортирован из России. После этого "сделать шаг влево" ему не давали грозные следователи, которые регулярно показывали ему фотографии его семьи. Азимов заявил, что представители закона угрожали подбросить им огнетушитель, замаскированный под взрывчатку.

Отметим, что следующее заседание суда состоится 21 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что установлено местонахождение предполагаемого заказчика теракта в петербургском метро.

Фото: Piter.tv