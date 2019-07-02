"Тайные свидетели" дали показания по теракту в метро Петербурга

Ими стали сотрудники ФСБ, которые принимали участие в задержаниях подозреваемых.

Во вторник, 2 июля, в Ленинградском окружном военном суде рассматривалось уголовное дело о теракте в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Допрашивали свидетелей. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Допрос проводился в том числе среди оперативников ФСБ, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия и участвовали в задержании фигурантов в Петербурге и в Москве. Выступающих никто не увидел. Силовики попросили не раскрывать личности их сотрудников. Можно было только услышать их голос. Двое также давали показания по видеосвязи.

Сотрудник УФСБ России по Петербургу и Ленобласти сообщил, что сам не участвовал в осмотре квартиры на Товарищеском проспекте. Там, согласно материалам дела, обнаружили взрывное устройство и задержали шестерых фигурантов. Он четко не ответил, были ли установлены все проживающие лишь после того, как в квартиру явились силовики, и связаны ли фигуранты с террористической организацией, которую считают организатором теракта. Другого оперативника, как сообщает издание, заподозрили в том, что он читает текст по бумажке.

Особенно поразило всех беспамятство сотрудника ФСБ из Москвы, который, с его слов, задержал 11 мая 2017 года в Москве Мухамадюсупа Эрматова. Почти на все вопросы он ответил :"Я не помню". Подсудимый Аброр Азимов решил поинтересоваться у него, помнит ли он свое имя. Также у свидетеля спросили точное место работы, чтобы направить запрос о том, проверялся ли оперативник на предмет наличия у него амнезии.

На скамье подсудимых сейчас находится 11 человек. Они отрицают свою вину. Многие сомнительные моменты дела не удалось прояснить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что обвиняемых в убийстве блокадницы признали виновными.

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