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Чиновница соцзащиты Ленобласти предстанет перед судом за растрату 1,6 миллиона рублей
Сегодня, 16:18
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nastya960

Чиновница соцзащиты Ленобласти предстанет перед судом за растрату 1,6 миллиона рублей

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Следователи собрали достаточную доказательную базу. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Зампредседателя комитета по соцзащите населения Ленобласти предстанет перед судом по обвинению в организации растраты бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ по 47 региону.

По версии следствия, подозреваемая поручила бывшему директору Лодейнопольского интерната для пожилых людей и инвалидов закупить на 1,6 млн рублей 500 билетов в театр. При этом билеты предназначались не для жителей интерната.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. В скором времени дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Пойманы мошенники-лжеродственники, которые выманивали деньги у пожилых петербуржцев. Задержанными оказались 35-летний уроженец Красноярского края и 24-летний житель Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: интернат, соцзащита, старики
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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