На аудиозаписи женский голос называет пострадавших от паводков "быдлом и бичевней".

Обвиненную в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы. Эту информацию подтвердил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, пишут РИА Новости.

Аудиозапись, на которой женщина оскорбляет жертв наводнения, распространилась по социальным сетям. В подписи к ролику говорится, что речь произносит начальник пресс-службы иркутского правительства и губернатора Ирина Алашкевич.

В частности, женский голос называет пострадавших от паводков людей "быдлом и бичевней". Женщина заявляет, что в пунктах временного размещения они "сидят с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву".

Как утверждает сама чиновница, запись является фальсификацией. Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. Ранее в этой аудиозаписи обнаружили признаки монтажа.

Фото: скрин YouTube / НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ Постовой