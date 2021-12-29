Обвалился потолок в квартире на Дегтярном переулке

В ходе ремонтных работ 25 января в квартире дома в Дегтярном переулке обвалился потолок. Собственник снес стены без согласованного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.
Это произошло в доме с деревянными перекрытиями. Подобные объекты могут сложиться, как карточный домик, если вытащить из него конструктивные элементы. На месте инцидента сотрудники ЖКС №3 Центрального района и ГУЖА установили стоечные крепления. Также вызвали специалистов "ПетербургГаза", МЧС, ГУ АВС жилищного комитета.
В доме отключены все коммуникации, кроме отопления. Отметим, что жителям верхней квартиры было предоставлено жилье на ночь. Сегодня квартиру посетит эксперт, который оценит повреждения и подготовит техническое заключение.
В администрации добавили, что нежелание заниматься документами и экономия денег на экспертизу или проект – это безответственность, которая приводит к материальным потерям, а в худшем случае к трагедии.
Ранее мы сообщали, что в Центральном районе в школе №321 обрушился потолок. Инцидент произошел утром на 3 этаже, где располагаются младшие классы.
Фото: Telegram / Центр. Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все